Frøy fikk en ebitda på 122 millioner kroner i første kvartal 2023, sammenlignet med 112 millioner samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Omsetning i perioden var 519 millioner kroner (431), mens driftsresultatet utgjorde 17 millioner kroner (20).

– Frøy har i 1. kvartal tatt viktige skritt for å komme videre diversifisere sitt geografiske fotavtrykk. I løpet av de siste månedene har Frøy kunngjorde kjøpet av Marinus Aquaservice på Sør-Vestlandet, forhandlet frem et strategisk partnerskap med NL Marine Services på Newfoundland Canada, og sikret to brønnbåtkontrakter på Island. Frøys strategi er å vokse og støtte sine nøkkelkunder i regionene der de velger å vokse. Med de siste kunngjøringene vil Frøy være til stede i flere regioner, støtte våre nøkkelkunder med løsninger av høy kvalitet, uttaler administrerende direktør i Frøy, Tonje Foss, i dagens melding.

Brønnbåten «Gåsø Høvding» ved kai – en av verdens største brønnbåter. Foto: Jan Marius Hovrud

Flere nybygg

Frøy har innledet dialoger med verft for nybygg innen brønnbåt- og servicefartøysegmentene, skriver selskapet i en melding til kvartalsrapporten torsdag.

«Frøy ser fortsatt stor etterspørsel etter nye og mer miljøvennlige løsninger som reduserer drivstofforbruket og øker fiskevelferden», skriver selskapet.

Ved utgangen av første kvartal 2023 hadde Frøy tre nye brønnbåter og 8 servicefartøyer under bygging.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en ordrereserve på 6,0 milliarder kroner, inkludert opsjoner, som er flatt fra utgangen av forrige kvartal. Totale faste kontrakter utgjorde 3,6 milliarder kroner av ordrereserven.