Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Frøy fikk en ebitda på 201 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, sammenlignet med 260 millioner samme periode året før.

Omsetning i perioden var 579 millioner kroner (561), mens driftsresultatet utgjorde 97 millioner kroner (171).

Styret i Frøy foreslår et samlet utbytte på 1,50 kroner pr aksje for regnskapsåret 2022. Utbyttet vil bli delt i to transjer på 0,75 kroner per aksje som utbetales i juni og oktober 2023. Videre vil styret foreslå å innføre halvårlige utbyttebetalinger fremover.

– Frøy har en godt vedlikeholdt flåte på over 80 fartøy, bygget på lave nybyggpriser sammenlignet med nybyggprisene i dag. Over tid forventer Frøy at de økte prisene på nybygg vil presse timecharterpriser og priser på rammeavtaler høyere også for den eksisterende flåten, skriver selskapet i sin børsmelding onsdag morgen.

Frøy Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen

Har brønnbåter, servicebåter samt et par mindre fraktebåter

Hovedeier var NTS, som nå er kjøpt av Salmar – som dermed eier 72,1 prosent av Frøy.

Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

Stor interesse

Frøy eies av Salmar, og kom med på kjøpet i forbindelse med oppkjøpet av NTS, som eide en kontrollerende aksjepost i det børsnoterte lakserederiet – en aksjepost Salmar har sagt at det vurderer strategiske alternativer for.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dagens børsmelding fra Salmar skriver selskapet at det har opplevd en sterk interesse for den strategiske gjennomgangen av Frøy.

Et salg av aksjebeholdningen i Frøy er et mulig utfall basert innkommende interesse fra relevante investorer, opplyses det.

Den strategiske gjennomgangen er ventet å bli konkludert i løpet av 2023. Salmar eier 72,11 prosent av aksjene og stemmerettene i Frøy.