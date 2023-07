Det går frem av en pressemelding fra selskapet mandag.

– Frøy Kapital AS og Helge Gåsø ønsker ikke å sitte i baksetet, og selger sine aksjer i Frøy ASA, skriver selskapet.

Frøy Kapital AS eier 10,67 prosent av aksjene i Frøy ASA. Arbeidende styreleder i Frøy Kapital AS, Helge Gåsø, eier ytterligere 0,43 prosent av aksjene gjennom Gåsø Næringsutvikling AS. Begge disse aksjepostene blir nå solgt. Beslutningen kommer som en følge av at amerikanske Goldman Sachs i juni kjøpte en eierpost på 72,1 prosent i Frøy ASA fra NTS.

– Vi forventer at spørsmålet om fortsatt børsnotering av Frøy ASA aktualiseres. Dette har vært en del av våre vurderinger. For oss gir det ingen mening og sitte med 11 prosent eierandel for at selskapet skal holdes på børs. Generelt ønsker ikke Frøy Kapital å sitte i baksetet, uttaler Helge Gåsø i meldingen.

Aksjeposten Frøy Kapital nå selger har en verdi på drøyt 700 millioner kroner. På spørsmål om hva han skal gjøre med pengene fra salget svarer Gåsø noe kryptisk:

– Vi jobber jo aktivt med investeringer hele veien. Så disse stilles til disposisjon i denne sammenheng. Kan godt bli investert på kysten uten at vi per tiden jobber med noe spesielt, skriver Helge Gåsø i en epost til Intrafish.

Frøy Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen

Har brønnbåter, servicebåter samt et par mindre fraktebåter

Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

Stolt

Frøy omsatte for 2,1 milliarder kroner i fjor og har i dag nær 100 båter og over 900 ansatte som leverer et bredt spekter av tjenester til norsk havbruksnæring.

– Jeg er stolt av å ha vært med på å bygge opp Norges desidert største serviceselskap innen akvakultur, når det gjelder både verdi, antall båter og antall ansatte. Det ligger et godt stykke kystutvikling i dette, uttaler Gåsø i meldingen.

Det var i begynnelsen av juni det ble kjent at oppdrettsselskapet Salmar har aksepterte et bud på 76,5 kroner per aksje for sin eierandel i Frøy ASA fra Falcon Bidco, et heleid selskap av Goldman Sachs. Intrafish har tidligere regnet seg fram til en salgssum på mer nøyaktig 730 millioner kroner, dersom Gåsø ville velge å selge eierposten sin til det amerikanske investeringsselskapet. Det var knyttet spenning til hva Gåsø kom til å gjøre med eierposten sin.

– Prisen er i nederste skala av det selgerne i utgangspunktet guidet på, og heller ikke høyere enn vi ble forespeilet den gang Frøy ble børsnotert. Slik sett kan man si at børsnoteringen ikke har vært spesielt verdiutviklende, oppsummerer Gåsø i dagens pressemelding.

Spent

Den trønderske gründeren sier videre at han er spent på «hvordan møtet mellom Frøy ASAs norske kystkultur og den amerikanske finansgiganten blir.».

– På generelt grunnlag er vi undrende til om det er positivt å få inn denne type store eiere. Men jeg håper at dette ikke blir en stor kulturkollisjon mellom finans mot kystkultur, da jeg fortsatt er glad i de mange dyktige ansatte i Frøy ASA, uttaler Gåsø.

Startet nytt brønnbåtrederi

I februar i år ble det kjent at Helge Gåsø har startet et nytt brønnbåtrederi, Njord Aquashipping, gjennom investeringsselskapet Frøy Kapital. Det skjedde i forbindelse med kjøpet av brønnbåten «Njord Pioner».

På spørsmål fra Intrafish den gang om kjøpet avbrønnbåten hadde noen sammenheng med eierskapet i Frøy å gjøre, ble dette avvist av investeringsselskapets direktører Klaus Hatlebrekke og Roger Granheim.

– Det er ingen direkte sammenheng der, slo de fast.

Bare en liten måned senere kjøpte det nye rederiet brønnbåt nr. 2, gjennom å overta en byggekontrakt fra Husøy investeringsselskap, som opprinnelig skulle bygge dette fartøyet.

Båten er 2.800 m³ og bygges i Tyrkia. Forventet levering er i løpet av andre kvartal i 2024.

– Vi har kjøpt byggekontrakten og Husøy Investeringsselskap. Vi har gjennom flere år hatt positive erfaringer og godt samarbeid med initiativtakerne til dette brønnbåtprosjektet. Det gir trygghet for investeringen, uttalte investeringsdirektør i Frøy Kapital, Tomas Okstad, den gang.

Investeringsselskapet så dagens lys i august 2022, da Helge Gåsø sammen med blant annet Harry Bøe, Klaus Hatlebrekke og Roger Granheim etablerte Frøy Kapital. Gåsø spyttet inn fem av de seks milliardene i selskapet den gang. Helge Gåsø fikk som kjent med seg drøyt seks milliarder kroner i kontanter da NTS-aksjene hans ble solgt etter intens kamp med Salmar.