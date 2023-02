– Salmosafe er en forebyggende metode, der laksen vokser opp i rent vann hvor lakseluslarvene er fjernet på forhånd slik at det ikke blir lakseluspåslag. Dette er naturligvis mye mer skånsomt og effektivt enn en behandlende metode, sier daglig leder i Giga, Kjell Hansen, til Intrafish. Hansen (76) er pensjonist og kom på ideen for fire år siden. Fiskeribladet har tidligere skrevet om prosjektet. Kameraten Jon Glømmen er også pensjonist og styreleder i selskapet. Hansen eier 60 prosent av selskapet og Glømmen 35 prosent.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.