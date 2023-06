I en pressemelding morgen opplyser Salmar at Falcon Bidco AS, et selskap eiet av infrastrukturfond forvaltet av Goldman Sachs Asset Management, har inngått en avtale med Salmars datterselskap NTS, om å kjøpe 72,11 prosent av aksjene i Frøy til kurs 76,50 kroner pr aksje.

Dette utgjør en kjøpesum på 4,75 milliarder kroner. Totalt prises dermed det børsnoterte rederiet Frøy til rundt 6,6 milliarder kroner i transaksjonen.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil selskapet fremme et pliktig tilbud for erverv av alle de resterende aksjene i Frøy uten vilkår og med oppgjør i kontanter.

Det forventes at aksjesalget vil bli gjennomført i løpet av tredje kvartal av 2023, går det fram av meldingen.

Intrafish skrev for halvannen uke siden at et salg av rederiet var nært forestående.

Frøy Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen

Har brønnbåter, servicebåter samt et par mindre fraktebåter

Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

Salmar ble eier av Frøy-aksjene da selskapet kjøpte lakseselskapet NTS i fjor. Det var lakseproduksjon, og ikke aksjer i et rederi, Salmar var interessert i. Derfor var det ingen overraskelse da Salmar 13. januar 2020 formelt varslet en strategisk gjennomgang av aksjeposten i Frøy.

Meglerhuset DNB Markets fikk oppdraget.

Transaksjonen med Falcon Bidco innebærer en premie på 50 prosent basert på sluttkursen til Frøy-aksjen på Oslo Børs dagen før den strategiske gjennomgangen ble annonsert.

Frøy-aksjen stengte på 72,00 kroner på Oslo Børs fredag.

Fornøyd konsernledelse

– Vi er glade for å ha fullført en vellykket strategisk gjennomgang av Frøy som vi kunngjorde tidligere i år. Etter en konstruktiv prosess og etter å ha kommet frem til en endelig avtale har vi tro på at vi har funnet den beste løsningen, ikke bare for Salmar gruppen, men for alle aksjeeiere i Frøy. Etter en vellykket prosess hvor mange svært anerkjente interesserte parter var involvert, har vi funnet en kjøper for aksjene i Frøy som vi mener passer selskapet godt og vil være en sterk partner for Frøy i fremtiden, kommenterer konsernsjef i Salmar, Frode Arntsen, i meldingen.

Frode Arntsen, konsernsjef i Salmar. Foto: Jan Willie Olsen

Styret i Frøy anbefaler selskapets aksjeeiere å akseptere det pliktige tilbudet. Styrets anbefaling er enstemmig. Som del av transaksjonsavtalen, og betinget av sedvanlige forbehold og styremedlemmers plikter, har styret forpliktet seg til å ikke endre eller trekke tilbake anbefalingen av det pliktige tilbudet. Som ledd i dette, og med sedvanlige unntak, har styret forpliktet seg til å ikke søke konkurrerende bud fra tredjeparter.

Over 700 millioner til Gåsø

Helge Gåsø Foto: Bent-Are Jensen

Frøya-mannen Helge Gåsø var grunnlegger av Frøy. Direkte og indirekte eier han fortsatt rundt 11,1 prosent av rederiet. Han sitter dermed med en nøkkelposisjon. Dersom han ikke selger aksjene sine, vil ikke kjøperen lykkes med å komme over 90 prosent, og dermed kunne tvangsinnløse resten.

Dersom Helge Gåsø velger å selge aksjene sine til Falcon Bidco, vil han innkassere rundt 730 millioner kroner på dealen.

Pareto: Bedre pris enn ventet

I en oppdatering mandag morgen skriver meglerhuset Pareto Securities at budet på 76,5 kroner aksjen er bedre enn ventet.

- Selv om salget var ventet, fjerner dette all usikkerheten om den kortsiktige finansieringen til Salmar. Det vil redusere selskapets gjeld betydelig, skriver meglerhuset.

Også Fearnley Securities mener at salget er positivt for Salmar.

- Det reduserer gjeldsnivået til selskapet betydelig, og vil påvirke refinansieringen positivt, skriver Fearnley Securities i en oppdatering. Meglerhuset tror nå at transaksjonen reduserer markedets bekymringer for en kapitalinnhenting i Salmar.