Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Omsetningen i det trønderske oppdrettsselskapet var 805 millioner kroner (934), og resultatet før skatt endte på 151 millioner kroner (559). Netto verdijustering av biologiske eiendeler utgjorde 38 millioner kroner i kvartalet (107).

Slaktevolum

Måsøval ser et slaktevolum på 7.200 tonn i tredje kvartal 2023, og fastholder forventningen om et slaktevolum på 24.300 tonn i 2023, går det videre fram av selskapets rapport for andre kvartal.

I tredje kvartal er kostnaden ventet å være flat til ned, sammenlignet med andre kvartal.