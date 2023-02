Lakseslakteriet til Mowi på Ulvan i Trøndelag informerte sine ansatte om permitteringer torsdag 26. januar. Ifølge fabrikksjef Olaf Reppe blir rundt 80 ansatte i produksjonen permittert fra 27. februar. Årsaken er mangel på laks. Olaf Reppe, fabrikksjef ved Mowi Ulvan. Foto: Julie Dønnem Lillevik/Hitra Frøya – Vi har slaktet mye laks tidligere enn planlagt, så det blir en stopp i fire uker. Det vil bli utført nedvask og vedlikehold i fabrikken under stoppen, forteller Reppe. – Har det vært ekstra stor etterspørsel etter laks?

– Det har vært biologiske utfordringer i sjøen, som har gjort at vi har slaktet laksen tidligere enn planlagt, sier Reppe, som ikke ønsker å utdype hvilke biologiske utfordringer det dreier seg om.

