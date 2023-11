Landbasertselskapet estimerer å nå ebitda break-even mot utgangen av første halvår 2024, forutsatt at biologien kommer tilbake til samme nivå som i juni 2023.

Det skriver selskapet i en driftsoppdatering for tredje kvartal 2023 onsdag.

I første halvår 2024 ventes den stående biomassen å ha nådd budsjettert nivå for fase 1. En vesentlig opptrapping av slaktevolumer, støttet av vekstrater og dødelighet på linje med planen for fase 1, ventes å betydelig redusere kontantbrenningen.

I andre halvår 2023 ventes et slaktevolum på rundt 700 tonn, hvorav tredje kvartal utgjorde rundt 365 tonn. Det ventes en prisoppnåelse på rundt 12 dollar per kilo HOG på premium fisk, og gjennomsnittlig prisoppnåelse i fjerde kvartal ventes å bli på linje med tredje kvartal, som var 7,2 dollar pr kilo RTF (Return To Farm basis).

Lavere produksjon enn i fjor

Produksjonen hos Atlantic Sapphire er i ferd med å være 30 prosent under fjorårets nivå og 12 prosent mindre enn det selskapet produserte i 2021, ettersom selskapet fortsetter å slite med driftsproblemer.

Atlantic Sapphire slaktet 870 tonn laks i de første seks månedene av 2023 og forventer som nevnt 700 tonn i andre halvår dette året, noe som gjør at selskapet produserer 1570 tonn i år. I fjor høstet selskapet 2.253 tonn på anlegget utenfor Miami, etter å ha høstet 1.788 tonn i 2021.

En nedgang i år vil presse Atlantic Sapphire lenger bort fra å nå produksjonsmålet på 9500 tonn i fase 1. Selskapet gjorde sitt første kommersielle utslakt i USA i september 2020.

Atlantic Sapphire Børsnotert selskap som bygger verdens største, landbaserte lakseanlegg utenfor Miami, Florida.

Selskapets «Bluehouse» omtales som et drivhus for oppdrett. Den engelske oversettelsen av drivhus er «Greenhouse».

Selskapet har gjennomført første fase av byggingen av anlegget i Homestead i Florida, som gir selskapet en årlig kapasitet på 9.500 tonn.

Første slakt ble gjennomført i september i 2020.

Selskapet bygger nå ut andre byggetrinn.

Når fase to er gjennomført, vil selskapet ha en årlig kapasitet på 25.000 tonn. Selskapet har et slaktemål på 220.000 tonn i 2031

Nordlaks Holding er største eier med rundt 10,4 prosent av aksjene

Trekker seg

I forrige uke kom nyheten om at grunnlegger og toppsjef Johan E. Andreassen har informert styret i landbasertselskapet at han ønsker å gå av.

Han begrunner avgangen med at selskapet går fra en lang gründerfase over til en mer moden fase, og han dermed føler at det er riktig å la noen andre overta som administrerende direktør for å lede overgangen.

– Jeg vil bidra til å finne og hjelpe med etterfølger i gang, sa Andreassen i en kommentar da nyheten ble kjent.

Som Intrafish tidligere har omtalt i flere omganger har Atlantic Sapphire vært i hardt vær lenge. Selskapet har hatt en rekke utfordringer i produksjonen og har sett aksjekursen falle.

Siste problem var at for høye vanntemperaturer har ført til dårlig tilvekst, noe selskapet meldte om 8. august.

Atlantic Sapphire-aksjen har falt ned 83 prosent så langt i år.