Omsetningen for oppdrettsselskapet med hovedkontor på Frøya, endte på 377 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 365 millioner kroner i fjor.

Måsøval fikk et operasjonelt driftsresultat på 43,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, ned fra 88,5 millioner kroner året før.

Nettoresultatet endte på 52,3 millioner kroner, opp fra 13,0 millioner kroner i samme periode for ett år siden.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Nedgangen i det operasjonelle driftsresultatet skyldes ifølge selskapet biologiske utfordringer og høyere priser på fôr.

Vintersår har vært et stort problem for selskapet i 2022, sa finansdirektør Gunnar Aftret under kvartalspresentasjonen.

– Det kan ikke bli verre enn det var i fjor. Det er åpenbart. Vi hadde veldig mye vintersår, fordi vi satt ut for svak fisk. Det har vi ryddet opp i i år. En del av det tapet vi tar nå, er at vi tar en del fisk ut av settefiskandelen i produksjonsområde fem. Dette er for å ikke sette ut dårlig fisk, men sette ut fisk vi mener har god kvalitet, sa Aftret.

Rekordomsetning for 2022

Operasjonelt driftsresultat per kilo var 10,1 kroner i kvartalet i Oppdrett Midt etter en utfordrende høst 2021-generasjon. Generasjonen ble fullt ut slaktet i løpet av fjerde kvartal.

Oppdrett Vest hadde et operasjonelt driftsresultat på 17,9 kroner pr kilo.

Styret foreslår et utbytte på 0,50 kroner per aksje for 2022.

Selskapet melder om rekordomsetning for hele året på 1,9 milliarder kroner (+ 64 %) Konsernets operasjonelle EBIT for hele året er på 693 millioner kroner (+ 237 %).

Måsøval En norsk oppdrettsselskap som ble børsnotert på Euronext Growth sommeren 2021.

Grunnlagt i 1973.

Ledet av Måsøval-familien, nå i tredje generasjon.

Har hovedkontor på Frøya, men har også anlegg i kommuner som Ålesund, Kristiansund, Aukra og Hustadvika.

Har vokst gjennom flere oppkjøp, blant annet av Vardal Gruppen og Pure Norwegian Salmon det siste året.

Hadde totalt 221 ansatte i 2021.

Slaktevolum

Selskapet slaktet 4.483 tonn laks, målt i sløyd vekt, mot 4.813 tonn i fjor i Oppdrett Midt i fjerde kvartal og 550 tonn laks, målt i sløyd vekt, i Oppdrett Vest. Den lave mengden skyldes stort utslokt i tredje kvartal i forbindelse med ILA.

Måsøval ser et slaktevolum på 24.300 tonn i 2023, sammenlignet med tidligere guiding på 26.400 tonn.

I første kvartal 2023 ventes et slaktevolum på 1.800 tonn. Grunnen til det lave slaktevolumet er at selskapet vil bygge biomasse for å utnytte MTB fra samlokaliseringsavtaler. I andre kvartal ventes et slaktevolum på 8.200 tonn.

Totalt 5.136 tonn fisk ble solgt i fjerde kvartal opplyser selskapet og det skjedde gjennom salgsselskapet Pure Norwegian Seafood. Over 90 prosent av volumene ble solgt i spotmarkedet.

Selskapet opplyste i kvartalspresentasjonen at de hovedsakelig vil selge fisken i spotmarkedet også i 2023, med en andel på over 90 prosent.

Grunnrenteskatten

I likhet med de andre børsnoterte oppdrettsselskapene som har lagt frem sine kvartalsresultater allerede, peker også Måsøval på grunnrenteskatten i kvartalsrapporten:

– Måsøval mener den foreslåtte skatten er til skade for sysselsetting og verdiskaping i kystsamfunnene som er vertskap for havbruksvirksomhet i Norge. Måsøval har investert betydelig, også i å skape nye arbeidsmuligheter, for å bygge en integrert verdikjede og utvide vår drift i alle produksjonsfaser. Forslaget er spesielt negativt for selskaper som Måsøval med høy vekstrate og betydelige investeringer, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Måsøval har kansellert eller satt på vent investeringer for cirka 1,5 milliarder kroner. Deriblant utviklingsprosjektet Aqua Semi, som tidligere meldt.

Måsøval er nå mer konservativ i sitt tilnærming til investeringer og vil vente på en avgjørelse fra myndighetene før det foretas ytterligere strategiske investeringer, opplyser selskapet tirsdag morgen.

Slik gikk det med Ice Fish Farm

Måsøval er ellers majoritetseier i islandske Ice Fish farm. Dette selskapet fikk et driftsresultat på 12,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot minus 0,2 millioner samme periode året før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Biomassejusteringer var minus 9 millioner kroner i kvartalet, mot 26 millioner samme periode året før.

Omsetningen i fjerde kvartal var 248 millioner kroner, mot 100 millioner samme periode året før. Resultat før skatt ble -15 millioner, mot 27 millioner i fjerde kvartal 2021.

Ice Fish Farm Islandsk lakseselskap som driver oppdrett nordøst i landet.

Selskapet deres på Island heter Fiskeldi Austfjarda.

Ble notert på den gang Merkur Markets i juni 2020 – hentet da inn 302 millioner kroner i frisk kapital.

Det norske oppdrettsselskapet Måsøval eier 55,6 prosent av aksjene i selskapet. Sommeren 2016 kjøpte Måsøval 53,5 prosent av det islandske selskapet Laxar.

Selskapet slaktet 3.150 tonn i kvartalet, mot 1.823 tonn i samme kvartal i fjor.

Planlagt slaktevolum for 2023 er rundt 6.000 tonn, med slakting fra tredje kvartal 2023. Slaktevolumene er planlagt å øke til rundt 20.000 tonn i 2024 og rundt 30.000 tonn i 2025.

Utsett av smolt er ventet å være 6,0 millioner i 2023, med gjennomsnittlig vekt på 300 gram. I 2024 ventes utsettet av smolt å være 7,0 millioner.