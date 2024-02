Måsøval melder i en børsmelding fredag at de har inngått en avtale om salg av datterselskapet Western Seaproducts. Det betyr at slakteriet til Måsøval på Vartdal i Møre og Romsdal får nye eiere.

Det er torskeoppdretteren Ode som kjøper slakteriet.

Tar over denne måneden

Ifølge pressemeldingen vil Ode i løpet av inneværende måned overta slakteriet på Vartdal, gjennom at Western Seaproducts AS blir et heleid datterselskap i Ode-konsernet.

Ode har ifølge meldingen planer om å drifte slakteriet videre for torsk og med plan om utvikling av bearbeiding av torsk og restråstoff.

Måsøval besluttet i løpet av høsten 2023 at de skulle selge slakteriet etter en strategisk gjennomgang av selskapet. Hvor mye Ode betaler for kjøpet kommer ikke frem i børsmeldingen fra Måsøval.

Inngikk avtale med annen torskeoppdretter

Slakteriet har allerede blitt brukt mye til å håndtere torsk. I 2022 ble det kjent at Statt Torsk hadde inngått en toårsavtale for slakting og prosessering av opptil 3.500 tonn torsk per år på slakteriet. Den avtalen går ut 31. desember 2024.

Statt Torsk har siden blitt kjøpt opp av Vesterålen havbruk.

Tidligere i januar ble det kjent at Måsøval har inngått en avtale om å kjøpe Mowi sitt gamle slakteri på Hitra.