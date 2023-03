Det fører i en analyse onsdag kveld til en rekke kursmålsendringer. «Vi er fortsatt positive til sektoren, og verdsettelsen er fortsatt attraktiv med en grunnrenteskatt på 35 prosent. Vi ser også mulighet for noen lettelser før Stortinget vil stemme over forslaget», skriver meglerhuset. DNB Markets beregner at sektoren handler på en 2023-2025 P/E på 12-10 ganger med en grunnrenteskatt på 35 prosent, som anses som attraktivt. Meglerhusets toppvalg er Mowi, som etter meglerhusets syn tilbyr et «decent» risiko/avkastningsforhold uavhengig av utfallet av grunnrenteskatten, i tillegg at konsensusestimatene virker å være for lave.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.