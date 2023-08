ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på en rekke lakseaksjer, men fastholder sine kjøpsanbefalinger, bortsett fra Bakkafrost der meglerhuset har en hold-anbefaling.

Meglerhuset skriver at de totalt sett finner at den viktigste aksjekursdriveren, lakseprisen, er nær bunnen. I tillegg skriver meglerhuset at den svake aksjekursutviklingen kan forklare at nedsiderisikoen i estimatene er kjent og delvis gjenspeiles i aksjene.

«Vi har tidligere fremhevet potensialet for sterkere enn forventet tilbudsvekst i andre halvår 2023 og i 2024 på grunn av det høye smoltutsettet de siste 12 månedene.