Norcod fikk et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på minus 32 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, sammenlignet med minus 28 millioner kroner i samme periode foregående år. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag. Omsetningen i perioden endte på 51 millioner kroner (51), mens resultat før skatt ble -137 millioner kroner (-41). Selskapets kontant- og kontantekvivalenter var 3,4 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Kontantstrømmen har vært nøye håndtert i perioden, og det forventes økt omsetning i 2023, skriver selskapet.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.