Regjeringspartiet AP reagerer med forundring på Mowis varslede søksmål i forbindelse med lakseskatten.

Det var onsdag morgen det ble kjent at verdens største lakseoppdretter, Mowi, går til søksmål mot staten gjennom prosess i Oslo tingrett.

– Jeg tror dette fremstår som ganske absurd for de fleste i Norge. På samme dag som Mowi annonserer milliardutbytte skal de altså saksøke staten for å måtte betale en rettferdig andel for å bruke av fellesskapets ressurser, uttaler Ap-representant Cecilie Myrseth i en epost kort tid etter at nyheten ble kjent.