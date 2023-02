Nordic Aqua Partners har hentet om lag 300 millioner kroner i bruttoproveny i en rettet emisjon gjennom betinget tildeling av om lag 4,6 millioner aksjer til kurs 65 kroner pr aksje.

Det fremgår av en melding torsdag kveld.

Kontrari AS og Israel Corporation Ltd er tildelt henholdsvis 2.751.670 og 1.375.835 aksjer i emisjonen, som tilsvarer tildelinger for 179 millioner og 89 millioner kroner.

Gjennomføring av den rettede emisjonen er underlagt betingelsene angitt i meldingen 7. februar 2023, inkludert nødvendige vedtak og at tegningskursen ikke er under fair-markedsverdi ved på tidspunktet for vedtakene.