Det går fram av en pressemelding fra partene mandag.

Nåværende eiere Amar Group og Kverva, samt grunnleggerne, selger sine andeler av aksjene i Napier til det privat kapitalforvaltning- og investeringsselskapet Capman Infra, går det fram av meldingen.

– Vi er svært glade for at Capman Infra kommer inn som majoritetseier hos oss. Dette vil gi oss det grunnlaget som trengs for å fortsette den gode utviklingen vi har hatt de seneste årene, uttaler administrerende direktør Napier, Kjetil Tufteland, i meldingen.

Tufteland, opplyser til Intrafish at selskapet ikke ønsker å gå ut med kjøpesummen.

Alle ansatte blir med videre

– Beholder alle jobbene sine etter dette?

– Ja, Alle ansatte blir med videre, firmaprofilen og hovedkontor blir som før, skriver Tufteland i en epost til Intrafish. Han bekrefter også at han fortsetter i stillingen som administrerende direktør i rederiet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av pressemeldingen går det fram at nøkkelpersonell i selskapet kommer til å reinvestere og beholde en aksjepost og videre engasjement i selskapet.

Rederiet Napier på Bømlo startet opprinnelig innen brønnbåtvirksomhet i 1995, men fra og med 2008 ble rederiet et rent prosessbåtrederi. Rederiet har i dag fire bløggefartøy som alle går på langtidskontrakter for norske oppdrettere, samt to større fartøy som er under bygging i Tyrkia som skal inn på lengre kontrakter i 2024.

Rederiet har rundt 75 ansatte og hovedkontor på Bømlo.