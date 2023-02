Landbasertselskapet Proximar Seafood fikk et driftsresultat på -14,4 millioner kroner i andre halvår 2022, mot -4,3 millioner kroner i samme periode året før. Selskapet hadde ingen omsetning i perioden. Det fremgår av selskapets halvårsrapport fredag. Selskapet, som satser på landbasert laks ved Oyama i Japan, er på planen med hensyn til tid og kostnad, og produksjonen har også i henhold til planen startet, og de første batchene demonstrerer god ytelse, heter det i rapporten. Proximar Seafood Norsk selskap som skal bygge et landbasert lakseanlegg ved Oyama i Japan

Første fase skal ha en kapasitet på 5.300

