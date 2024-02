Perlesnormaneten ble et sentralt tema da Salmar torsdag la frem resultatene fra fjerde kvartal 2023.

– De som var med på dette for 20 år siden melder at det dessverre ikke går over med en gang. Det vil ta sin tid over vinteren og muligens helt til mai før det (perlesnormaneten, journ, anm.) er borte igjen, sa konsernleder Frode Arntsen under kvartalsfremleggingen.

1. desember 2023 meldte Salmar at de måtte destruere 1,2 millioner laks i Senja på grunn av perlesnormanet.