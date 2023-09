– Vår ambisjon er videre vekst i alle våre regioner, men hvor, hvor raskt og hvor mye vi vil investere avhenger av hvor vi finner bærekraftige rammevilkår. I Norge er grunnrenteskatten som er innført en særlig bekymring for det videre vekstpotensialet utover det organiske vekstpotensialet vi har fått igjennom NTS-

transaksjonen i fjor høst, uttaler konsernsjef i Salmar, Frode Arntsen, i en børsmelding i forbindelse med kapitalmarkedsdagen selskapet skal i gang med på Senja onsdag ettermiddag.

I meldingen går det frem at oppdrettsselskapet legger frem et samlet organisk vekstpotensial fra alle regioner som innebærer et framtidig slaktevolum på 362 000 tonn, en økning fra forventet slaktevolum på 273.000