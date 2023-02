Salmon Evolution fikk et driftsresultat på -22 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot -12 millioner kroner i samme periode foregående år.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag. Omsetningen var 28 millioner kroner i kvartalet.

Landbasertselskapet skriver at forberedelsene for fase 2 på Indre Harøy fortsetter, og at det ser klare tegn på en normalisering i konstruksjonsbransjen. Videre er det økt fokus på internasjonal ekspansjon, både i Sør-Korea og Amerika.

Salmon Evolution Har sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal.

Byggingen startet våren 2020.

Det blir et av Europas største oppdrettsanlegg på land.

Oppdrettsanlegget skal bygges ut i tre faser.

Fase 1 var ferdig i 2022.

Produksjon på 9000 tonn fisk i året med første fase.

Ferdig utbygd i tre faser skal gi 36.000 tonn fisk i året.

Selskapet satte ut sin første smolt i slutten av mars 2022.

I begynnelsen av november 2022 ble den første fisken slaktet og sendt til utvalgte kunder i inn- og utland.

Det meldes at det har vært fortsatt god biologisk utvikling på Indre Harøy, med minimal dødelighet. Andre batch er planlagt slaktet i andre kvartal 2023. Videre opplyses det at en opptrapping av produksjonen utvikler seg i henhold til planen, med batch tre og batch fire satt i oktober og desember.

Salmon Evolution er på plan for lønnsom drift på oppdrett i andre kvartal 2023 og stady stade-produksjon fra sent tredje kvartal 2023.

Tilgjengelige kontanter og kontantekvivalenter var ved utgangen av kvartalet på 278 millioner kroner, mens tilgjengelig likviditet var 400 millioner kroner.

Intrafish er tilstede på dagens presentasjon hos selskapet og kommer tilbake med utvidet update.