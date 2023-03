Sjømatsektoren ledet an i oppgang på Oslo Børs torsdag. Det var blandet utvikling for olje- og gassrelaterte aksjer, der Equinor gjort det relativt godt.

DNB Markets var ute med en ny rapport om sjømatsektoren, der de spår høyere priser på laks i årene fremover og gjør en rekke kursmålsendringer på aksjene i sektoren.

I rapporten fremholdes det at høyere priser og en høy grunnrenteskattesats har påvirket laksemarkedet. Meglerhuset har økt sine lakseprisestimater i perioden 2023–2025 til 90–87 kroner pr kilo, og antyder at valutasvingninger driver opp prisene. Rapporten anslår også en reduksjon i global lakseproduksjon fra 2023–2025 på grunn av tøffere reguleringer og økt skatt. DNB Markets er imidlertid fortsatt positive til sektoren og mener verdsettelsene er attraktive selv med en grunnrenteskattesats på 35 prosent i Norge.

DNB Markets bemerker også at den norske regjeringens forslag til ressurskatt på 35 prosent representerer et nytt «worst-case»-scenario, men at det fremdeles er rom for en reduksjon før et vedtak i Stortinget.

DNB Markets trekker frem Mowi og Lerøy Seafood som sine favoritter i sektoren.

Mowi steg 2,7 prosent til 188,05 kroner og Lerøy var opp 4,4 prosent til 52,2 kroner. Sjømatindeksen på Oslo Børs steg 3,1 prosent torsdag.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 1,38 prosent til 1.184,66 poeng, omsatt for 4.661 millioner kroner.