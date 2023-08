Bakkafrostfikk et operasjonelt driftsresultat på 353 millioner danske kroner i andre kvartal 2023, mot 587 millioner danske kroner i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 353 millioner danske kroner i kvartalet, ifølge estimater innhentet av Infront.

Det færøyske oppdrettsselskapet varslet allerede i juli at det kom til å levere et andrekvartal under forventning, noe Intrafish omtalte 17. juli.

Da sa analytikere seg overrasket over det negative resultatvarselet, mens konsernsjef Regin Jacobsen mente at det ikke var grunn til uro og uttalte at det neddempede resultatvarselet gjaldt forsinkelser i produksjonen.