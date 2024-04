I årets første tre og ein halve månad, altså veke ein til og med femten, har Intrafish rekna ut at det er meldt inn totalt 70 overskridingar på lusegrensa: 24 i januar, 19 i februar, 24 i mars og 3 dei første to vekene i april. Det er same nivå som i fjor, kor det for dei første 15 vekene også var 70 overskridingar.

Vanlegvis skal det vere færre enn 0,5 vaksne holus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegg, men lakselusforskrifta set krav til lågare lusegrenser om våren, når den ville laksesmolten vandrar ut frå elvene.