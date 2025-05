– Vi får bare krysse fingrene, sier algeekspert

Kartet viser hvor det er rapportert om skadelige alger de siste dagene, og ble publisert av HI mandag ettermiddag. Oppblomstringen i Astadfjorden kan berøre lokaliteter i hele fjorden, i tillegg til i Grovfjorden og Gratangen. Det kan heller ikke utelukkes at Lavangen og Salangen/Mjøsundet kan bli påvirket litt frem i tid. For vestsiden av Rolla er det området Bygda Bikta og Andørja som er mest utsatt, opplyser Havforskningsinstituttet i sin siste oppdatering.

Foto: Beate Hoddevik