– Dette er en krevende situasjon for oss og vi har god dialog med Mattilsynet i denne saken, sier Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt, i en epost til Intrafish.

Det var Mattilsynet selv som tirsdag meldte i en pressemelding at det var påvist BKD på lokalitetene på Gunnarøya, Ringholmen, Segelråa og Bogen. Dette er lokaliteter som befinner seg i de fire kommunene Hitra, Heim, Aure og Kristiansund.

Mattilsynet meldte tirsdag at de jobber med smittesporing. Det samme gjentar Lerøy onsdag.

To av fire slaktet ut

Det tok mer enn et år fra smolt ble satt ut til BKD ble påvist i det første av de fire anleggene, som tyder på at smitten ikke kommer fra smolt, men for eksempel fra villfisk i området, ifølge Mattilsynet. Smitten kan ha spredd seg gjennom kontakt med anleggene ved brønnbåter og avlusingsfartøy. Med bakgrunn i det påpeker Mattilsynet at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i produksjonsområde seks, som strekker seg fra Nordmøre til Sør-Trøndelag.

Bakteriell nyresyke (BKD) En alvorlig, kronisk infeksjon med bakterien Renibacterium Salmoninarum. Mistanke om BKD skal straks meldes inn til Mattilsynet.

Infeksjonen kan overføres fra en generasjon til neste gjennom infisert rogn.

I sjøvann kan fisken få hvite knuter i nyrene, og av og til i indre organ, og noe væske i buken.

I oppdrett kan ofte BKD påvises etter unormal dødelighet hos smolt en tid etter sjøutsett.

Dersom stamfiskpopulasjonene blir infisert, er BKD-problem vanskelig å håndtere.

Blir BKD oppdaget på slaktefisk som har stått i sjø i lengre tid, er det mindre håp om å unngå smittespredning innen anlegget. Viktigste tiltak er utslakting og brakklegging etterpå. Kilde: Veterinærinstituttet

– Det viktigste for oss i nåsituasjonen er å avdekke hvor vi har smitte og sørge for å begrense videre spredning gjennom gode tiltak. Den primære smittekilden er fortsatt ikke kjent og det pågår undersøkelser for å avdekke mulig smitterute, både vertikalt og horisontalt, sier Larsen i Lerøy.

– BKD er en alvorlig smittsom sykdom, som kan ha store konsekvenser for helse og velferd hos både vill og oppdrettet laks. Det er derfor viktig å hindre videre spredning regionen, sa Inger Mette Hogstad, fagrådgiver i Mattilsynet region midt, tirsdag.

Det var Lerøy selv som raskt besluttet å slakte ut fisk påvist med BKD. Mattilsynet har stilt krav om fysisk lukket transport og direkteslakting uten opphold i ventemerd.

– På to av lokalitetene er all fisken slaktet ut og på de to andre er noe av den BKD-positive fisken slaktet. Nå gjør vi løpende vurderinger basert på smitte- og helsestatus og fokuset er å isolere smittetilfellene og begrense spredningsrisiko, melder Larsen.

Lite utfall på aksjene

Kursen på Lerøy-aksjene var på det laveste på 49,24 kroner tirsdag på Oslo Børs, som er litt under det den har lagt på de siste dagene.

– Markedet har ikke reagert noe særlig på dette, påpeker analytiker Herman Alexander Dahl i Nordea Markets.

– Pleier man å se reaksjoner ved sykdomsutbrudd?

– Det kommer litt an på størrelse og omfang. Hadde dette vært større ville vært naturlig at selskapet sendte ut en børsmelding.