Arctic Offshore Farming er et utviklingsprosjekt for eksponert havbruk. De ligger lenger ut i havet og opererer med større merder enn andre lokaliteter. Slike anlegg er mer eksponert for høy sjø og dårlig vær, noe som har stoppet planlagt slakt ifølge selskapet. Bildet viser sjøsetting av et annet anlegg til Arctic Offshore Farming utenfor Verdal.

Foto: Klaus Hatlebrekke / NRS