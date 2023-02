– Tallet er for høyt, og vi skulle selvsagt sett at utviklingen gikk i en annen retning, sier Karoline Skaar Amthor, fagsjef og veterinær helse og miljø i Sjømat Norge. Intrafish har spurt de to største bransjeorganisasjonene innen sjømat, i Sjømat Norge og Sjømatbedriften om hva de tenker om dødeligheten som kom frem i risikorapporten denne uken. Begge er enige i at 58 millioner døde oppdrettslaks i sjøfasen er for høyt. – Ettermælet til vår næring kan ikke være bekjent med at dødeligheten samlet sett er på om lag 15 prosent, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.