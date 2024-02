Det skriver Bergens Tidende fredag.

Det var i fjor høst at det ble oppdaget uvanlig stor dødelighet hos Lerøy Sjøtroll i Austevoll.

I begynnelse av desember meldte selskapet fra at så mye som 350.000 laks fordelt på seks merder var døde.

Årsaken til den død og svak fisk i merden var kompleks gjellebetennelse – samt angrep fra perlesnormanet.

Mattilsynet er tydelig på at Lerøy burde hatt bedre prosedyrer på plass:

– Vi så høye dødelighetstall i august/september. Lerøy burde hatt bedre prosedyrer, og en plan for å håndtere situasjonen på et tidligere tidspunkt, sier Håvard Hustoft, avdelingssjef for akvakultur region sør og vest hos Mattilsynet, til