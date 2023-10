Det melder Bergens Tidende mandag.

– Vi ser alvorlig på saken. Overtredelsesgebyr er et av Mattilsynets sterkeste virkemiddel, skriver seniorinspektør Kristina Birkeland i Mattilsynet i en epost til BT.

Boten kommer som følge av at bedøvelsen på fisken ombord har blitt satt ned fra 110 volt til mellom 30 og 50 volt. For elektrobedøving skal styrken være innstilt på minimul 110 volt, ifølge Mattilsynets egen veileder for krav til god fiskevelferd ved slakterier.

Ifølge Bergens Tidende ble den nye spenningsstyrken tatt i bruk i mai 2020 og avdekket under et tilsyn to år senere.