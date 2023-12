Cermaq: – Vi tar ikkje kalkulerte avvegingar med fem prosent dødelegheit for å få fisken eitt kilo større

Samtidig som Cermaq deltok på Tekmar, der dagens fiskevelferd i Noreg blei sterkt kritisert, publiserte Intrafish ei sak som fortalde at over 24.000 av fisken deira nyleg hadde døydd under avlusing i brønnbåt. Kva tenker selskapet om kritikken i dag?