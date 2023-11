Laksen på bildene og i videoen under tilhører Mowis islandske datterselskap, Arctic Fish. De viser laks som er svært skadet eller død som følge av store mengder lakselus i anlegget.

Det er den islandske nettavisen Heimildin som har publisert materialet som er filmet av kajakker og miljøverner Veiga Grétarsdóttir.

Se video her:

– Ingen har sett noe som dette før, sier veterinær Karl Steinar Oskarsson til Heimildin. Han er leder for det islandske Mattilsynets akvakulturavdeling. Oskarsson opplyser at oppdrettslaksen er skadet som følge av lakselus har spist skinn, og at det er kommet bakterier inn i de åpne sårene. Det gjør at fisken blir syk, og til slutt dør.

Bildene og videoen skal være tatt opp for noen dager siden, i Tálknafirði som ligger nordvest på Island.

Lakselus Lakselus er et lite krepsedyr som spiser av fiskens hud, slim og blod. Parasitten lever naturlig i havet på den nordlige halvkule.

I takt med oppdrettsnæringens vekst har også mengden lakselus økt kraftig og utgjør stedvis en trussel for vill sjøørret og laks. Derfor er oppdrettsnæringen pålagt strenge regler for tillatt antall lus per laks før det må startes avlusing.

Økte lusemengder og hyppigere lusebehandling har gjort at lakselusen i flere regioner i Norge er blitt resistent mot de tradisjonelle lusemidlene.

Som DN/IF meldte onsdag, har regionen for tiden store forekomster av lakselus. Også Salmars datterselskap Arnarlax er plaget av det, og har fått en norskeid brønnbåt opp for å bistå med avlusning. Det foregår også omfattende nødslakting.

Karl Steinar Oskarsson i det islandske mattilsynet sier til Heimildin at minst en million laks er skadet eller døde som følge av situasjonen.

DN/IF har bedt Mowi om kommentar til videoen onsdag kveld, men har foreløpig ikke fått svar.

Tirsdag bekreftet Stein Ove Tveiten, administrerende direktør hos Arctic Fish, at det har vært et økt lusetrykk i området.

– Vi har tatt de nødvendige grepene for å sikre situasjonen fremover. På grunn av høyt trykk bestemte vi oss for å ta ut fisk fra ett sted. Arctic Fish er dedikert til pleie og velvære for fisken vår, og vi vil sørge for at den beste måten å håndtere situasjonen på blir implementert til enhver tid, skrev Tveiten i en epost.

Oskarsson i det islandske mattilsynet sier at situasjonen utviklet seg svært raskt, kun på et par uker. Fisken er i ferd med å bli tatt opp og avlivet, og skal behandles for å kunne brukes som dyrefôr. Det er ventet at all fisken er tatt opp før helgen.