Det har tatt tid for selskapet å komme til bunns i årsaken til at del to av et totalt smoltutsett på 640.000 fisk gikk så galt.

– Utfordringene er i hovedsak knyttet til smolten som kom i andre leveranse, og det er ingen indikasjon på at årsaken til dødeligheten skyldes anlegget, skriver selskapet i meldingen tirsdag kveld.

Problemene med smoltutsettet gjør at produksjonen tas ned med cirka 300.000, eller nesten 50 prosent av utsettet som ble gjort i januar. Dette tilsvarer volumet i den andre smoltleveransen opplyser selskapet.

GIGANTE SALMON Bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i regionen Helgeland i Nordland

Den første fisken vil være klar for markedet fra slutten av 2024

Det dreier seg om et gjennomstrømmingsanlegg, som henter sjø fra 20 meters dyp

Det hindrer påslag av lakselus. Anlegget er rømningssikkert.

Utslippene blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn halvparten av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål

Kjell Lorentsen og Gigante-konsernet er største eier i selskapet som også er notert ved Euronext Growth

Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år Kilde: Gigante Salmon

Kombinasjon av årsaker

– Gigante Salmon har samarbeidet med fiskehelsetjenesten for å avdekke årsaken til dødeligheten, og sette inn avbøtende tiltak. Det er ikke avdekket en enkeltfaktor, men en kombinasjon av flere årsaker. Smolten i den andre leveransen hadde av flere grunner lavere kvalitet; blant annet på grunn av utsatt levering som følge av forsinket oppstart av anlegget, skriver selskapet i meldingen.

– Øvrige kartlagte årsaker er registrert dødelighet allerede ved lasting til brønnbåt, som kan ha medført lavere vannkvalitet under transport, og dette sammen med dårlig vær i perioden som medførte at andre levering ble stående lengre i båten enn planlagt. Det var også lav sjøtemperatur (3,8 grader) ved utsett, legger selskapet til.

Pumpes som planlagt

Selskapet opplyser at selve anlegget, som ligger på en øde øy i Rødøy kommune i Nordland, fungerer godt og etter hensikten.

Helge Albertsen, administrerende direktør i Gigante Salmon, her med planene for anlegget på Rødøya. Foto: Gigante Salmon (arkiv)

– Sjøvannet pumpes inn som planlagt og vannkjemien er god. Fisken står fint i lengdestrømskarene som nå kjøres med en vannhastighet på cirka 20 cm/s. Vi gjør nyttige erfaringer for den videre produksjonen, går det fram av børsmeldingen.

– Det er en «fattig trøst» for oss at dette ikke skyldes anleggets utforming. Vi gjør det vi kan for å håndtere situasjonen, uttaler administrerende direktør i Gigante Salmon, Helge E.W. Albertsen, i meldingen.