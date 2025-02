Gjellesykdom: Mikroskop på lokalitet blir nytt våpen mot en usynlig fiende

I løpet av det siste tiåret er gjelleplager blitt et økende problem i mærene i alle land som oppdretter lakst. Ansatte på mærkanten kurses nå i bruk av mikroskop for å avdekke problemet raskere, slik at tiltak kan settes inn umiddelbart.