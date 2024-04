Saka blei oppdatert klokka 12:18 med ytterlegare kommentarar frå Mattilsynet. Samt klokka 18:58 med fleire kommentarar frå Grieg Seafood - nedst i saka. Beløp på dagmulkt er endra frå 260.000 kroner til 130.000 etter at Intrafish er gjort kjend med at første tal er feil. Me beklagar feil talopplysning i fyste utgåve av saka)

I mars skreiv vi om at Grieg Seafood Finnmark hadde fått vedtak frå Mattilsynet om å slakte ut fire laksemerdar på lokaliteten Danielsnes, grunna høg dødelegheit etter innsig av perlesnormanet i merdane.