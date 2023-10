– Oppdrettsnæringen slår ikke produksjonsrekord, men man slår en rekord hele tiden, og det er dødelighetsrekord, sa Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG da Norske lakseelver inviterte til debatt om NOU-en fra Havbruksutvalget.

Påstanden ble møtt med anerkjennende nikk i salen på hotellet ved Flesland. Der representanter for villaksen var i et naturlig i flertall til et heldagsseminar om villaks og akvakultur.

Men en oppdretter fikk skryt. Sondre Eide fra Eide Fjordbruk holdt foredrag tidligere på dagen og viste til at de hadde to prosent dødelighet på en referanselokalitet.