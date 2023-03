- Dessverre har vi mistanke om ILA i en merd på Grieg Seafood Rogalands lokalitet Nordeimsøyna, skriver samfunnskontakt hos Grieg Seafood Rogaland, Liv Marit Årseth, i en epost til Intrafish.

Videre opplyser hun at det er 3500 tonn fisk på lokaliteten, med en snittvekt på 2 kilo. Anlegget ligger i en overvåkingssone for ILA.

- Mattilsynet er varslet og vil følge opp saken. Dersom mistanken bekreftes og fisken må slaktes ut for å ivareta fiskevelferden, vil hendelsen ikke få vesentlig betydning for vårt slaktevolum, skriver Årseth og legger til at fisken ikke har kliniske tegn til sykdom, og at ILA påvirker ikke mattrygghet.