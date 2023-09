På tampen av 2022 snakka IntraFish med Ingunn Sommerset i Veterinærinstituttet. Då vi spurde ho kva ho tenkte om ILA for 2023, svarte ho at det med eit uttalt mål om å bekjempe sjukdomen, kunne vere lov å håpe at statistikken ville vise ein nedadgåande trend.

Sånn blei det ikkje. For i år har det vore 17 tilfelle så langt – altså to fleire enn i heile 2022 til saman.