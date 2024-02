Innlegg Skrevet av administrerende direktør i Flatsetsund Engineering (FLS), Lars Georg Backer.

Den 12. mars lanserer Veterinærinstituttet Fiskehelserapporten for 2023. I rapporten vil årsakene til dødeligheten komme nærmere frem.

Dødelighetstallene kjenner vi til allerede for 2023, de viser at hele 62,7 millioner oppdrettslaks døde i sjøen i fjor. Det er 62,7 millioner for mange og langt fra akseptabelt. I fjor skal perlesnormaneten ha en stor del av skylden for at hele 6 millioner flere fisk døde i 2023 enn i 2022, men ikke all skyld.

Vi vet at hovedårsaken til at laks dør i sjøen er behandling og avlusing. Ansvaret for god fiskehelse og -velferd ligger hos oppdretterne, men myndighetene sitter også med et ansvar. Og vi som samfunn kan ikke akseptere at en av våre viktigste fremtidsnæringer har en slik belastning.

Omdømme og vekst står på spill

Fisken som oppdrettes i Norge, skal i all hovedsak eksporteres ut av landet. I 2023 eksporterte vi 1,2 millioner tonn laks til den nette sum av 122,5 milliarder kroner. Forbrukerne i verdensmarkedet – og her hjemme – blir stadig mer opptatt av historikken til maten de skal spise. Dyrevelferd og bærekraft blir stadig viktigere for forbrukernes valg i hverdagen. Det gjør at vi har det travelt med å bedre fiskens levekår i norsk fiskeoppdrett. Vi har ingen tid å miste, og vi har ingen fisk å miste. Markedene og forbrukerne forventer mer av oss.

Skal næringen ha vekst krever det at vi får kontroll på dyrevelferden og lavere dødelighet. Det er ikke bare markedet og forbrukerne som har forventninger til næringen, storsamfunnet har også det. Havbruksnæringen er en strengt regulert næring som er helt avhengig av goodwill fra lokalsamfunn og politikere. Politikerne har igjen forventninger de skal leve opp til fra velgerne. Og når velgerne nå har forventninger til at det ryddes opp i havbruksnæringen øker det risikoen for at vi kan få store og uforutsette endringer i rammebetingelser, eller at viljen til å sette av areal til vekst forvitrer som følge av dårlig omdømme.

Havbruket trenger en nullvisjon

Skal befolkningen, politikerne og markedene våre ha tiltro til at næringen tar dette på aller største alvor, er det på høy tid å innføre en nullvisjon. At all laks skal overleve, er ambisiøst, men det er også avgjørende dersom vi skal sikre legitimitet og bærekraft i en av våre aller viktigste næringer.

Vi har kunnskap, men vi har ikke nok kunnskap. Bransjen må bli bedre på å samle inn data, analysere de og finne årsakssammenhenger til dødelighet. Og når vi får kunnskap må vi bli langt flinkere til å dele den. Vi må dele gode data og vi må dele dårlig data. Bare på den måten kan vi skape en reell endring.

I FLS mener vi at næringen har alt å vinne på å ta tak i de enorme utfordringene knyttet til dødelighet. Fiskevelferden må bli bedre. For å lykkes, må vi øke innsatsen og kunnskapen, og vi må dele den.