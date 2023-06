Laksesjukdom med høg prislapp for oppdrettsnæringa – tap på 8 milliarder kroner

– Mitt anslag, og jeg presiserer at det er moderat, er at norske oppdrettere i snitt taper 8 prosent av omsetningen på grunn av vintersår, sier tallknuser. Han estimerer at vintersår hos laks i snitt koster oppdretterne kroner 17,80 per fisk satt ut.