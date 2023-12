– Vi er sjølvsagt einige i at regler skal følgast. Men eg meiner at oppdrettarar flest jobbar knallhardt for god fiskevelferd og at fisken skal ha det bra, seier oppdrettar og konsernsjef, Line Ellingsen, i Ellingsen Seafood.

Under Tekmar-konferansen til Sintef i Trondheim tysdag denne veka kom både Even Sagebakken, statssekretær til fiskeriministeren, og Lise C. Rokkones, seksjonssjef for fiskehelse og -velferd i Mattilsynet, med kraftig kritikk av næringa for dagens situasjon for fiskevelferda, med fleire kritikkverdige saker som har vore omtala i det siste.