Mattilsynet besøkte landbasert oppdrettar: Meiner kunnskapen om regelverket var for dårleg

«Vi vurderer at dei tilsette ikkje har tilgang til oppdatert og nytt regelverk, og at de har liten kunnskap om regelverket som gjeld for denne typen produksjon», konkluderer Mattilsynet etter å ha besøkt torskeoppdrettaren Havlandet havbruk.