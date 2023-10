I mai ble det kjent at bakteriell nyresykdom (BKD) ble påvist hos flere lokaliteter hos Lerøy. Da visste man ikke hvor smitten stammet fra. I et brev fra Mattilsynet sendt ut 26. september viser Mattilsynet at det fremdeles er uklart hvor smitten kommer fra.

Lerøy har på sin side svart med at det er uklart på den første lokaliteten, men at den «sterkeste teorien» i dag er smitte fra villfisk

BKD hadde ikke blitt påvist i Midt-Norge på 15 år før Lerøy fikk positivt svar på sine prøver.