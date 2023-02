Rundt 15 prosent av oppdrettslaksen døde i sjøfasen i 2022, ifølge risikorapporten for oppdrett som kom tirsdag. Snittet på dødelighet er det samme som året før, og fører til milliardtap for næringen. Ruben Oddekalv i Miljøvernforbundet var til stede på fremleggelsen av rapporten i Bergen. – Det er veldig bra at man er opptatt av dødeligheten og at man vil ha den ned. Men det blir for enkelt å snakke om milliardtap og prosenter. Dette er 58 millioner individer. Når så mange dør så er det i hvert fall tydelig at de ikke koser seg i hjel, mener miljøvernforkjemperen.

