Mowi om selvdød laks: Ble destruert på stedet
Det var gjennom en uanmeldt inspeksjon fra Mattilsynet at forholdet ble oppdaget. Fisken ble destruert på stedet opplyser Mowi.
Det var fra et anlegg i Nordfjord i Vestland at selvdød oppdrettslaks fra Mowi ble sortert som menneskemat på en bløggebåt innleid for å slakte fisk for selskapet.
– Selvdød fisk skal ikke inn i matkjeden. Dette handler om risiko og bakterievekst på fisken, sier Ystmark til NRK.
Har fulgt opp Mowi
Intrafish har bedt Mattilsynet om ytterligere kommentarer til saken, og på vårt spørsmål om hvilken konsekvens denne saken får for Mow svarer Geir Arne Ystmark følgende på epost:
– Generelt har oppdretter ansvar for å vurdere om fisken er egnet for slakt og sikre at dødfisk er fjernet før slaktebåten starter med slaktingen.
Ystmark skriver videre at Mattilsynet har fulgt opp Mowi med skriftlig veiledning om plikten til å ta opp dødfisk før slakting og forbudet mot å bruke slaktebåter til opptak av dødfisk.
– Vi ser svært alvorlig på funnene som Mattilsynet gjorde i forbindelse med tilsyn hos en av våre underleverandører. Det er totalt uakseptabelt hvis selvdød fisk ikke har blitt sortert ut, skriver kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland i epost til Intrafish torsdag.
Mowi opplyser at de har stanset bruken av fartøyet og leverandøren inntil videre.
– Fisken det her er snakk om ble aldri sendt til slakteri. Den ble destruert på stedet. Dersom fisken hadde blitt levert til slakteri, ville den ha gjennomgått kvalitetskontroll og selvdød fisk hadde blitt sortert ut, understreker Mowi's kommunikasjonsdirektør videre i e-posten.
– Mowi tar hendelsen på største alvor, og har satt i gang egne undersøkelser for å ta lærdom slik at dette ikke skal skje igjen. Bruk av det aktuelle fartøyet og andre båter fra denne leverandøren er innstilt inntil videre. Fiskevelferd, produktkvalitet og trygg mat har vår høyeste prioritet, svarer Hjeltland.
Ble gjort feil
Det er selskapet Sjøprodukt i Kalvåg som driver bløggebåten «Sølvfisken».
Daglig leder i selskapet, Ronny Larsen, er ifølge NRK enig i at det ble gjort feil da Mattilsynet kom på uanmeldt inspeksjon:
I saken vises det til at praksis om bord var å sjekke om fisken blødde etter bedøving.
NRK skriver at dette ifølge Larsen er en indikasjon på at hjertepumpen fremdeles fungerer.
Intrafish har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder i Sjøprodukter, men han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.
Fikk forbud
På spørsmål fra Intrafish om hvilken reaksjon bløggebåten får fra Mattilsynet svarer Ystmark dette:
– Slaktebåten fikk forbud mot å slakte og omsette fisken om bord da vi var på tilsyn. Vi har i etterkant opphevet forbudet om slakting, men tillater ikke lenger at de får pumpe opp fisk fra bunnen av oppdrettsmerden.
– Tilsynet vårt viser at rutinene og opplæring på disse to slaktebåtene ikke var gode – og de manglet også stopprutiner for når det kom dødfisk om bord i båten. Vi har ikke nok grunnlag til å generalisere og si at dette er vanlig praksis på andre slaktebåter.
– Vi har hatt møter med ledelsen i Sjømat Norge og Kystrederiene der vi har sagt tydelig ifra om at Mattilsynet forventer bransjeretningslinjen følges. Vi kommer på flere uanmeldte tilsyn, vil bruke virkemidlene strengt dersom vi avdekker alvorlige regelverksbrudd.
– Alvorlig sak
Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) uttaler følgende om saken:
– Dette er en alvorlig sak. Det viser hvor viktig det er at Mattilsynet kommer på uanmeldte tilsyn. Mattilsynet har varslet at de kommer til å følge opp med flere kontroller fremover. Det støtter jeg fullt ut, skriver Næss via kommunikasjonsavdelingen til departementet.
– Det er bra og trygt å spise laks, men saker som dette skader tilliten og omdømmet til laksenæringen. Slik kan vi ikke ha det. Her må næringen rydde opp, legger Næss til.(Vilkår)