Mowi om selvdød laks: Ble destruert på stedet

– Dette er alvorlige brudd, sier avdelingsleder Geir Arne Ystmark i Mattilsynet til NRK, som først omtalte saken torsdag.

Det var fra et anlegg i Nordfjord i Vestland at selvdød oppdrettslaks fra Mowi ble sortert som menneskemat på en bløggebåt innleid for å slakte fisk for selskapet.

Ifølge NRK skjedde dette rett foran øynene på Mattilsynet som kom på uanmeldt inspeksjon 10. september.

Video fra Mattilsynets inspeksjon 10. september – fra bunnen av nota:

– Selvdød fisk skal ikke inn i matkjeden. Dette handler om risiko og bakterievekst på fisken, sier Ystmark til NRK.

Funnet hos verdens største lakseoppdretter førte til at Mattilsynet gjorde hastevedtak med forbud mot slakting og omsetning av fisken. Fra hastevedtaket, som NRK siterer , går følgende fram: «Slik fisk reknar Mattilsynet som død. I beste fall observerte vi ørlite teikn til liv på sju-åtte fisk».

Har fulgt opp Mowi

Intrafish har bedt Mattilsynet om ytterligere kommentarer til saken, og på vårt spørsmål om hvilken konsekvens denne saken får for Mow svarer Geir Arne Ystmark følgende på epost:

– Generelt har oppdretter ansvar for å vurdere om fisken er egnet for slakt og sikre at dødfisk er fjernet før slaktebåten starter med slaktingen.

Geir Arne Ystmark, Mattilsynet. Foto: Joar Grindheim/arkiv

Ystmark skriver videre at Mattilsynet har fulgt opp Mowi med skriftlig veiledning om plikten til å ta opp dødfisk før slakting og forbudet mot å bruke slaktebåter til opptak av dødfisk.

– Vi ser svært alvorlig på funnene som Mattilsynet gjorde i forbindelse med tilsyn hos en av våre underleverandører. Det er totalt uakseptabelt hvis selvdød fisk ikke har blitt sortert ut, skriver kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland i epost til Intrafish torsdag.

Mowi opplyser at de har stanset bruken av fartøyet og leverandøren inntil videre.

– Fisken det her er snakk om ble aldri sendt til slakteri. Den ble destruert på stedet. Dersom fisken hadde blitt levert til slakteri, ville den ha gjennomgått kvalitetskontroll og selvdød fisk hadde blitt sortert ut, understreker Mowi's kommunikasjonsdirektør videre i e-posten.

– Hva vil Mowi gjøre for at dette ikke skjer igjen?



– Mowi tar hendelsen på største alvor, og har satt i gang egne undersøkelser for å ta lærdom slik at dette ikke skal skje igjen. Bruk av det aktuelle fartøyet og andre båter fra denne leverandøren er innstilt inntil videre. Fiskevelferd, produktkvalitet og trygg mat har vår høyeste prioritet, svarer Hjeltland.

Ble gjort feil

Det er selskapet Sjøprodukt i Kalvåg som driver bløggebåten «Sølvfisken».

Bløggebåten «Sølvfisken» da den ble døpt i 2020. Foto: Elin Tveit Sveen/arkiv

Daglig leder i selskapet, Ronny Larsen, er ifølge NRK enig i at det ble gjort feil da Mattilsynet kom på uanmeldt inspeksjon:

– Ingen av disse fiskene ble omsatt til humant konsum, skriver Larsen til NRK , og viser videre til at fisken ble «destruert i samråd med Mattilsynet».

I saken vises det til at praksis om bord var å sjekke om fisken blødde etter bedøving.

NRK skriver at dette ifølge Larsen er en indikasjon på at hjertepumpen fremdeles fungerer.

– Mattilsynet har påpekt at det må være fleire kriterium til stede, og her er vi enige, sier Larsen til NRK.

Intrafish har forsøkt å komme i kontakt med daglig leder i Sjøprodukter, men han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Fikk forbud

På spørsmål fra Intrafish om hvilken reaksjon bløggebåten får fra Mattilsynet svarer Ystmark dette:

– Slaktebåten fikk forbud mot å slakte og omsette fisken om bord da vi var på tilsyn. Vi har i etterkant opphevet forbudet om slakting, men tillater ikke lenger at de får pumpe opp fisk fra bunnen av oppdrettsmerden.

– I hvor stor grad tror Mattilsynet at slikt skjer i norsk oppdrett – også hos andre?

– Tilsynet vårt viser at rutinene og opplæring på disse to slaktebåtene ikke var gode – og de manglet også stopprutiner for når det kom dødfisk om bord i båten. Vi har ikke nok grunnlag til å generalisere og si at dette er vanlig praksis på andre slaktebåter.

– Vil denne saken få konsekvenser for oppdrettsnæringen som sådan?

– Vi har hatt møter med ledelsen i Sjømat Norge og Kystrederiene der vi har sagt tydelig ifra om at Mattilsynet forventer bransjeretningslinjen følges. Vi kommer på flere uanmeldte tilsyn, vil bruke virkemidlene strengt dersom vi avdekker alvorlige regelverksbrudd.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) beskriver saken med selvdød fisk som alvorlig. Foto: Silje Helene Nilsen

– Alvorlig sak

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) uttaler følgende om saken:

– Dette er en alvorlig sak. Det viser hvor viktig det er at Mattilsynet kommer på uanmeldte tilsyn. Mattilsynet har varslet at de kommer til å følge opp med flere kontroller fremover. Det støtter jeg fullt ut, skriver Næss via kommunikasjonsavdelingen til departementet.

– Det er bra og trygt å spise laks, men saker som dette skader tilliten og omdømmet til laksenæringen. Slik kan vi ikke ha det. Her må næringen rydde opp, legger Næss til.