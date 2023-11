– Rekordvolumer, sesongmessig gode laksepriser og ikke minst fantastisk innsats fra mine 11.500 kolleger over hele verden har resultert i enda et rekordkvartal for Mowi, sa Ivan Vindheim da han presenterte resultatet for tredje kvartal.

I løpet av månedene juli, august og september tjente Mowi rundt 2,3 milliarder kroner på driften. Av disse skal nær 800 millioner kroner betales i utbytte.

John Fredriksen er største eier, med rundt 14,4 prosent.

Beklager Island-hendelse

Forrige uke ble det kjent at lakselus har skapt store skader på fisk nordvest på Island.