Det skriver fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

Svaret kommer på et spørsmål Hansson stilte om Myrseth mener at det gir et riktig bilde om en sammenligner dødelighet i laksenæringen med dødeligheten i produksjon av for eksempel sau og gris. Spørsmålet kom etter konserndirektør Øyvind Oaland i Mowi hadde et leserinnlegg hvor dette ble gjort, og Hansson mente det er feilaktig at Oaland ikke tok med dødeligheten i settefiskfasen.

Altfor mange dør

Myrseth skriver tirsdag i sitt svar at det er viktig for henne er at «altfor mange oppdrettsfisk dør før de blir slaktet for menneskemat».