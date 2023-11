Mandag 13. november startet hovedforhandlingen i erstatningssaken mellom Frøya-oppdretteren Måsøval AS og staten (Nærings- og fiskeridepartementet), skriver Hitra-Frøya.

Trøndelag tingrett har satt av hele uken til saken i Trondheim tinghus, og partene skal føre henholdsvis sju og ti vitner hver.

Det var i mai i år at Måsøval saksøkte staten, med et krav om at de betaler 29,8 millioner kroner i erstatning til Måsøval. Bakgrunnen er at Veterinærinstituttet i 2019 forvekslet to prøveglass og feilaktig påviste SAV3( en variant av den alvorlige fiskesykdommen PD), på én laks ved lokaliteten Kattholmen ved øya Frei i Kristiansund kommune.