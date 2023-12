Salmar melder i en pressemelding at 600.000 laks tas ut av to lokaliteter grunnet perlesnormanetangrep. I en børsmelding blir også forventet volum for 2023 justert ned.

Tidligere i desember meldte Salmar om truende tilsig av perlesnormanet, og at all fisk på lokaliteten Ørnfjordbotn i Senja måtte destrueres av hensyn til fiskevelferd. Det ble oppdaget død fisk og skader på fisken, og over en million laks med snittvekt på 0,3 kilo ble destruert.

– Som nevnt i samme melding ble det da observert perlesnormaneter også på andre lokaliteter i Midt- og Nord-Norge. Omfanget har nå økt og truffet flere lokaliteter, skriver Salmar i en pressemelding torsdag.

To lokaliteter hardest rammet

Det er lokalitetene Finnvika sør og Langneset i Nord-Norge som er hardest rammet.

– Hendelsene her har medført fremskyndet slakting og økt destruksjon. På lokaliteten Langneset der det står fisk på cirka 1,0 kg, har man over tid tatt ut fisk som har vært utsatt for manetangrep. Situasjonen med perlesnormaneter på lokaliteten har dessverre vist seg å være vedvarende og tiltagende, og det er derfor besluttet å ta ut all gjenværende fisk som står på lokaliteten per i dag, totalt cirka 600.000 individer.

Slike hendelser med perlesnormaneter forekommer svært sjeldent, det er over 20 år siden Salmar ble utsatt for et lignende manetangrep.

– Salmar forventer at det i en periode fremover må settes inn betydelige ressurser for å overvåke og iverksette nødvendige tiltak som følge av økt manettilsig. Ansatte ved selskapets anlegg i regionene Midt og Nord legger daglig ned en stor innsats for å ivareta fiskevelferden, skriver selskapet i pressemeldingen.

Bildet viser et heftig tilsig av perlesnormanet ved en Salmar-lokasjon i november 2023. Foto: Salmar

Justerer ned forventet volum

I en børsmelding noen minutter etter pressemeldingen ble sendt, opplyser Salmar at forventet volum justeres ned.

– Som følge av utfordringer knyttet til perlesnormaneter ved SalMars anlegg påvirker dette forventet volum for segment Midt-Norge og Nord-Norge i 2023, skriver Salmar i børsmeldingen.

Det forventede slaktevolumet for 2023 er nå 142.000 tonn i segment Midt-Norge og 92.000 tonn i segment Nord-Norge. Dette er en reduksjon på totalt 5000 tonn, fordelt på 2000 og 3000 tonn på de to segmentene.