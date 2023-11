Onsdag publiserte IntraFish synspunktene til den amerikanske forskeren som er rådgiver for den eneste norsk eide laksefôr-produsenten, Polarfeed, som har fabrikk i Loppa kommune i Vest-Finnmark.

Trushenski tar til orde for et paradigmeskifte innen produksjon av fôr til oppdrettslaks og -ørret; det vil si at hun mener at næringa må begynne å tenke og handle fullstendig annerledes når det gjelder fôr.

- Fôrindustrien har ikke forlatt biologien. Det ser ut som at paradigmeskiftet som denne amerikanske eksperten ønsker, er å gå tilbake til det fôret som ble laget for 40-50 år siden, skriver Leif Kjetil Skjæveland i en e-post til IntraFish.