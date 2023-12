Under Sjømat Norge årskonferanse i 2022 ble det bestemt at Sjømat Norge skulle jobbe mer aktivt for å bedre biosikkerheten i næringen, for å redusere dødeligheten i næringen.

I den anledning ble det satt sammen av et forum av toppledere fra næringen som skulle utarbeide et målbilde for å styrke smittesikringen i lakseproduksjonen og tiltak som bør prioriteres for å stryke smitteforbygging. Torsdag ble resultatet lagt frem, og der oppfordres det til mer samarbeid mellom selskapene.

– Målet er å etablere en praksis som gjør næringen enda bedre i stand til å håndtere sykdomsutbrudd samt unngå introduksjon og spredning av nye smittsomme sykdommer, sier Øyvind Oaland, direktør i Mowi Norge i en melding på Sjømat